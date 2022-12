Manga de Naruto demuestra que Sakura y Sasuke son el equipo perfecto

La franquicia de Naruto siempre ha tenido un bache detestado por los fans, y esa es la poca relación que Sasuke y Sakura tuvieron a lo largo de la obra, y todavía con esto, el creador los puso como pareja en el epílogo de la historia. Sin embargo, puede que las opiniones cambien dentro de poco tiempo, concretamente con el nuevo manga que se ha estrenado.

En el capítulo conocido como Sasuke’s Story: The Uchiha and the Heavenly Stardust nos muestran más del trasfondo del Equipo 7 de los ninjas de Konoha. Pues mientras Naruto está en casa con una enfermedad misteriosa, Sasuke ha estado trabajando duro para curar a su compañero; Sakura también se ha metido en la misión y por ende trabajan en equipo.

El manga sigue a Sasuke y Sakura mientras trabajan juntos para obtener información en un juego de cartas. La misión pone a Sakura para resolver un rompecabezas y Sasuke ayuda a obtener información para llenar los vacíos. La pareja descubre al final una nueva pista sobre cómo la enfermedad de Naruto se relaciona con un mapa encerrado en una prisión extranjera.

Con esta spin off al fin tenemos una certeza de lo que en Boruto se explicó, ya que ni la misma hija de ambos, Sarada, creía que se tuvieran cariño debido a lo distanciados uno del otro. Pero como este manga está ubicado un poco antes de que Naruto se convierta en Hokage, ahora hace que se cambie la forma de pensar respecto a cómo se enamoraron.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Ni yo soy tan fan de la pareja que forman Sasuke y Sakura, pero debo admitir que el autor está haciendo lo posible por redimir su relación. Estos mangas de Naruto con historias individuales son interesantes.