Yuji Horii comparte mensaje especial por la salida de Dragon Quest Treasures

El día de hoy es especial para los fanáticos del mundo RPG, dado que se ha lanzado oficialmente Dragon Quest Treasures, spin off de la franquicia que lleva consigo mecánicas diferentes a las de la serie principal. Y para que todo sea más alegre para los fanáticos, el creador de la marca, Yuji Horii, ha dado un mensaje especial para quienes disfrutan el juego.

Mediante su comunicado, menciona que tardaron un poco más de lo deseado, pero finalmente lograron sacar una entrega más de la franquicia, una en forma de juego derivado. Incentivando a los jugadores a la exploración del juego, y recalcando que deberían prestarle atención a los monstruos dentro del título, pues tienen mucho que decir.

A special message from #DragonQuest Creator Yuji Horii, to celebrate the release of #DQTreasures!

👇👇👇 pic.twitter.com/4saeibcc1R

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) December 9, 2022