Magic: The Gathering es uno de los juegos de cartas más importantes en la historia. Su popularidad ha dado pie a múltiples colaboraciones a lo largo de los años. Ahora, se ha revelado que Square Enix se adentrará a este mundo con una serie de cartas inspiradas en Final Fantasy, de las cuales ya tenemos el primer vistazo oficial.

La colaboración entre Magic: The Gathering y Final Fantasy nos permitirá coleccionar cientos de cartas inspiradas en Final Fantasy VI, VII, X y XIV. De esta forma, se ha revelado la carta estelar de cada uno de estos decks, en donde Terra, Cloud, Tidus e Y’shtola son las estrellas.

Cada paquete estará conformado por 100 cartas, en donde se incluye reimpresiones de tarjetas existentes con nuevo arte de Final Fantasy, así como algunas completamente nuevas. Lamentablemente, aún tendremos que esperar para tener estos objetos de colección en nuestras manos, puesto que la colaboración entre Magic: The Gathering y Final Fantasy estará disponible hasta el próximo 13 de junio de 2025.

Esto fue lo que comentó Daniel Holt, diseñador de juegos senior de Magic, al respecto:

We couldn't do #MTGxFINALFANTASY without going back to the beginning and working with an artist who inspired generations of #FinalFantasy fans.

Tune in tomorrow to WeeklyMTG to see more from this set! Tuesday, 10am Pacific, https://t.co/nUzYF5lf0v pic.twitter.com/DAA0uGMeDX

— Magic: The Gathering (@wizards_magic) February 17, 2025