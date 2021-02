LRG anuncia edición física y de colección para Bloodstained: Curse of the Moon 2

Una vez más Limited Run Games amenaza a nuestras billeteras. El día de hoy, la compañía que se especializa en ediciones coleccionables de nuestros juegos favoritos anunció que Bloodstained: Curse of the Moon 2 tendrá dos ediciones físicas para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 es un juego desarrollado por Inti Creates, el cual llegó a Switch, PS4, Xbox One y PC en 2020, es una continuación directa del primer Bloodstained: Curse of the Moon, y un spin-off de Bloodstained: Ritual of the Night. En el pasado, Limited Run Games nos ofreció una versión física del primer título en la serie, así que solo era cuestión de tiempo para que esta segunda parte recibiera el mismo tratamiento.

De esta forma, a partir del próximo 26 de febrero, todos los interesados pueden pre-ordenar una copia física de Bloodstained: Curse of the Moon 2 por $29.99 dólares. Sin embargo, y como ya es costumbre con Limited Run Games, también estará disponible una edición de colección, la cual tiene un precio de $59.99 dólares, e incluye:

-Juego físico.

-Caja clásica estilo NES con arte completamente nuevo del legendario artista de portada de Konami, Tom duBois. Tamaño exacto para que coincida con las dimensiones originales de la caja de NES con tinta plateada metálica precisa para combinar con el empaque clásico de Konami.

-Funda extraíble para Switch.

-Póster reversible de 18 “x 24”.

-Banda sonora original en CD físico.

-Funda antipolvo de estilo retro.

Todos los interesados tienen cuatro semanas para realizar su pre-orden de este juego. Recuerda las pre-órdenes de Bloodstained: Curse of the Moon 2 físico para Switch y PS4 comenzarán el próximo 26 de febrero, y puedes asegurar tu copia aquí.

Vía: Limited Run Games