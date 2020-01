Los soundtracks de los juegos de Yakuza ya están disponible en Spotify

La saga de Yakuza siempre ha tenido algunas de las mejores canciones cortesía del súper talentoso equipo de sonido en SEGA, y ahora ya puedes escuchar la gran mayoría de ellas a través del servicio de streaming Spotify. Los títulos del álbum están en japonés, así que la mejor manera de encontrarlos es buscando ‘SEGA Sound Team’.

Al momento de redactar esto, los soundtracks de Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, Yakuza: Dead Souls, Yakuza 0 y Yakuza: Kiwami ya se encuentran disponibles. Lamentablemente, Yakuza 6: The Song of Life, Yakuza: Kiwami 2 y Judgment aún no han llegado a la plataforma.

En otras noticias de la franquicia, recientemente se reveló que Yakuza: Like a Dragon podría incluir voces en inglés. De igual manera, esta futura entrega también incluirá algunas caras familiares.

Fuente: Spotify