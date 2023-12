Los servidores de Xbox caen y la gente ha enloquecido

El día de ayer pasó algo bastante significativo con la marca de Xbox, ya que la gente no podía probar los diferentes videojuegos que tienen a su disposición y eso se debe claramente a una caída de servidores que no dejaba básicamente probar nada de las consolas del mercado. Y es que siempre para entrar a las aplicaciones es necesario contar con las verificaciones de que el usuario es dueño de las mismas, haciendo que estos dispositivos se quedarán un tanto inservibles.

Vale la pena mencionar, que ante estos pocos minutos en los que los servidores se encontraban inactivos, la gente empezó a desesperarse por probar sus títulos favoritos, y por ende, desquitaron su enojo en plataformas de redes sociales como lo puede ser Twitter que ahora es llamado simplemente X. Lanzando memes al por mayor de lo que estaba sucediendo con las consolas y su insistencia de pedir internet casi de manera obligatoria.

Aquí algunos ejemplos:

Se cayeron los servidores de #xbox alguien más le pasó eso?

Xbox espabila pic.twitter.com/J613WT4iKS — JISELUS (@Jiselus1) December 6, 2023

Algo que se debe aclarar, es que pocos minutos después de la caída de servidores todo se restableció de manera correcta, pero el que no sirvan para algunos es motivo de alarmas ya que es algo en lo que realmente no se acostumbra tener algún tipo de fallas. Por otro lado, también ha quedado claro que si no hay internet, los aparatos de actualidad no sirven para mucho, prueba de ello son los teléfonos de Apple que no sirven para nada si no se tienen datos o Wi-Fi conectados.

Vía: Xbox

Nota del editor: No es nada del otro mundo que los servidores de algo se caigan de la nada. Entonces siento que ya son más chistes por parte de la gente que se trate de algo serio. Inminentemente se va a regresar y a poder volver a jugar el catálogo de Game Pass y demás.