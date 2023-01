Los responsables de D&D cancelan múltiples juegos

En un futuro, Baldur’s Gate 3 llegará a nuestras manos. Sin embargo, este no era el único proyecto a cargo de Wizards of the Coast, editorial de Hasbro Inc., responsable de Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering y otras propiedades. Lamentablemente, se reporta que hasta cinco títulos a cargo de esta división han sido cancelados.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte Jason Schreier, Wizards of the Coast estopa buscando reducir sus ambiciones en la industria de videojuegos. Como resultado, cinco proyectos internos, los cuales no habían sido revelados al público, fueron cancelados. Por si fuera poco, hasta 15 personas han perdido su trabajo, aunque pueden postularse a nuevos puestos dentro de la compañía. Esto fue lo que comentó un representante de la compañía:

“Hemos introducido algunos cambios en nuestra cartera a largo plazo para centrarnos en juegos que estén en consonancia estratégica con el desarrollo de nuestras IP actuales y en aquellos que resulten prometedores para ampliar o atraer a nuestra audiencia de nuevas formas”.

Aunque los detalles de estos cinco juegos son escasos, el reporte de Bloomberg menciona que uno de estos llevaba el nombre clave de Jabberwocky, mientras que otros dos estaban a cargo de estudios externos. Este caso llama especialmente la atención, ya que la expansión al mercado de los videojuegos era uno de los grandes enfoques a futuro para Wizards of the Coast. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de la película de Dungeons and Dragons Honor Among Thieves.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que juegos de este tipo sean cancelados. Aunque D&D ha jugado un papel importante en la formación de muchas series de videojuegos, fuera de Baldur’s Gate no hay una gran serie enfocada en darle a los jugadores una experiencia similar a la de este clásico.

Vía: Bloomberg