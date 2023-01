Así es como se ve Star Fox corriendo en SEGA Genesis

A día de hoy las consolas de generación de 16 bits siguen siendo bastante recordadas en el mundo, razón por la que hay versiones emuladas de juegos que se lanzan en las respectivas consolas virtuales. Star Fox es una de esas sagas que se sigue conservando hasta día de hoy, y todo se debe al chip con el que se le programó para correr en el Super Nintendo, y ahora unos fans quieren lanzarlo en la consola rival.

Como ya se sabe, hay personas que siguen programando para los aparatos clásicos, incluso lanzando videojuegos nuevos a pesar de que los aparatos ya están descontinuados. Y un desarrollador de homebrew apodado @Gasega68k ha logrado algo impensable, eso es que Star Fox se puede ejecutar en una demo de SEGA Genesis.

Aquí puedes ver la demostración:

New video of current status of Starfox demo for Sega Genesis/MD.

The scramble intro sound and the music during gameplay are streaming sample rate at 12khz (2 to 1 compresion adpcm type, the same format I used on wolf3d) playing with the z80. #starfox, #SegaGenesis, #Megadrive pic.twitter.com/iIL7T2CSLz

— Gasega68k (@gasega68k) January 5, 2023