Aunque la campaña y el multiplayer de Halo Infinite debutaron con una recepción positiva, sí hubo un par de detalles que no fueron del completo agrado de los jugadores. Uno de estos, los altos precios de la tienda del apartado free-to-play, ha sido criticado sustancialmente en las últimas semanas. Afortunadamente, 343 Industries ha escuchado a los jugadores, y cambios importantes llegarán la próxima semana.

Por medio de su cuenta de Twitter, Jerry Hook, jefe de diseño de 343i, reveló que a partir del próximo 18 de enero, la tienda del multiplayer de Halo Infinite se someterá a varios cambios como resultado de las opiniones de los jugadores. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We will be trying new things throughout the rest of the season so that we can continue to learn and improve for the future. Please keep the feedback coming during this process and I hope to see you all next week for the Cyber Showdown event!

— jerry hook (@hookscourt) January 15, 2022