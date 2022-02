Los mejores memes sobre el anuncio del nuevo Nintendo Direct

A menos de que no hayas utilizado para nada tus redes sociales el día de hoy, estarás enterado de que mañana, 9 de febrero de 2022, tendremos un nuevo Nintendo Direct enfocado en los principales lanzamientos del Switch para la mitad de este año. Como con todos estos eventos, la comunidad tiene unas expectativas bastante alocadas, y los memes se dejaron venir con todo.

Vía redes sociales, los fans y no tan fans de Nintendo crearon todo tipo de memes para conmemorar el anuncio de este nuevo Direct. Principalmente, burlándose de posibles noticias como un port de Xenoblade Chronicles X y la fecha de lanzamiento para la secuela de Breath of the Wild. Aquí te compartimos algunos de los más divertidos que hemos encontrado.

Posted this meme on my reddit, figured y’all might like it given my recent Poképark video getting so much traction.#NintendoDirect #Pokemon Pokepark pic.twitter.com/fpdnmSN9Qh — Afton G. Kier (@Afton_G_Kier) February 9, 2022

Me realizing that the Mario Movie trailer might show up in the Nintendo Direct tomorrow pic.twitter.com/zETfpP2H62 — 🏳️‍🌈❄️🌌Saturn🌌❄️🏳️‍🌈 (@Saturn_Is_Lazy) February 9, 2022

Aonuma BOTW 2 Summoning Circle… pic.twitter.com/Y7PlOe20vy — Deebeegeek (@Deebeegeek26) February 8, 2022

pretend this says the nintendo direct instead of indie world. please pic.twitter.com/7x0l5CQcSa — cti (@BigCti) February 9, 2022

Yeah, I can’t wait for the Xenoblade Chronicles X port that will be announced on tomorrow’s Nintendo Direct! pic.twitter.com/s3bTZlVkSW — Hazel 🏳️‍🌈 🇦🇺 (@MoonlightMinako) February 9, 2022

Ya estoy listo para que mañana den fecha de lanzamiento de #BreathoftheWild2 en el #NintendoDirect pic.twitter.com/TgwthRSgCv — Chris Breckenridge (@chrisbreckenrid) February 9, 2022

Waiting for Botw2 or fire emblem news on the Nintendo direct pic.twitter.com/z7ie7Msszf — Aurita💥back in UNI hell💥 (@Aura0702) February 9, 2022

Recuerda que podrás disfrutar de este Direct el día de mañana a las 4PM hora del Centro de México.

Nota del editor: Más allá de los memes, presiento que sí habrá muchísima gente decepcionada por lo que sea que se nos vaya a mostrar durante el show. Nintendo realmente necesita ponerse las pilas para este Direct, puesto que ya pasaron cerca de seis meses desde el último y hay muchas expectativas por este nuevo.

Via: Twitter