Un nuevo Fire Emblem sería revelado en el Direct de mañana

El día de hoy por la mañana, Nintendo anunció que este miércoles 9 de febrero estarán llevando a cabo un nuevo Direct en donde nos compartirán todo tipo de novedades relacionadas a los juegos que estarán debutando durante la primera mitad de este año. La comunidad ya empezó a predecir el tipo de sorpresas que nos estarían esperando durante esta transmisión, y un confiable insider sugiere que un nuevo Fire Emblem será una de ellas.

Vía su cuenta de Twitter, el confiable insider Markomaro dijo que “los fans de Intelligent Systems estarán muy contentos el día de mañana”, evidentemente refiriéndose a alguna posible revelación relacionada a Fire Emblem.

Intelligent Systems fans will be very happy tomorrow. https://t.co/dt2xMV9DDk

— markomaro (@Newmarkomaro) February 8, 2022