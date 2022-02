¡Un Nintendo Direct se llevará a cabo mañana!

Los rumores resultaron ser ciertos una vez más. El día de mañana, 9 de febrero de 2022, se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), en donde tendremos 40 minutos llenos de información sobre el futuro del Nintendo Switch.

Aunque por el momento no hay algo confirmado, rumores apuntan a que veremos la revelación de Batman: Arkham Trilogy. De igual forma, juegos como Advance Wars 1+2 Reboot Camp seguramente anunciarán fecha de lanzamiento. Junto a esto, no se descarta una sorpresa que nadie espera. Lo único seguro es que tendremos información sobre los juegos que estarán disponibles en la primera mitad de este año, por lo que información sobre la secuela de Breath of the Wild no es una seguridad.

Tune in 2/9 at 2 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mainly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2022. 📺https://t.co/v0A3I7j0EE pic.twitter.com/jifj1aFIBQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 8, 2022

Recuerda, el Nintendo Direct se llevará a cabo el 9 de febrero a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Nintendo ha demostrado un interés por los NFT. De igual forma, la proyección de ventas del Switch ha disminuido.

Nota del Editor:

La rumoreada presentación por fin es una realidad. No puedo esperar para conocer cuáles son algunas de las novedades que esta compañía tiene para nosotros. Mi único deseo es ver más de la secuela de Breath of the Wild, y conocer su fecha de lanzamiento, aunque esto seguramente no será el caso

Vía: Nintendo