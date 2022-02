Nintendo muestra interés por los NFTs y el metaverso

Para bien o para mal, los NFTs han llegado a la industria de los videojuegos y hemos visto que ciertas grandes compañías como Ubisoft, Square Enix y Konami ya empezaron a experimentar con ellos. Bueno, parece ser que ahora es Nintendo quien ha demostrado interés por ellos y el metaverso, aunque antes de entrarle de lleno a todo esto, necesitan conocer la respuesta para una importante pregunta

Durante una sesión de preguntas y respuestas después del más reciente reporte financiero de Nintendo, la firma nipona fue cuestionada sobre el tema de los NFTs y el metaverso. David Gibson, analista de la industria, estuvo presente durante dicha sesión y reporta que Nintendo no descartó la idea por completo, aunque su mayor punto de interés es el metaverso.

To be clear, the answer was mainly focused on metaverse, not NFTs

— David Gibson (@gibbogame) February 3, 2022