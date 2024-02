Pokémon tiene una gran presencia en dispositivos móviles. No solamente Go, sino que Masters, Caffe, Sleep, y más experiencias para llevar han dominado las tiendas de iOS y Android. De esta forma, durante el Pokémon Presents del día de hoy se nos ofrecieron una serie de actualizaciones a estos títulos que todos los fans no se pueden dar el lujo de perderse.

Comenzado con Pokémon Go, este título tendrá una colaboración con Pokémon Horizons, el anime más reciente de la serie, en donde todos los jugadores podrán obtener un Pikachu especial con gorra de marinero, así como la habilidad de usar Volt Tackle. Por si fuera poco, Charcadet, Armarouge y Ceruledge, los cuales debutaron en Scarlet & Violet, se unirán a Pokémon Go.

Respecto a Pokémon Sleep, se ha confirmado que la siguiente gran actualización llegará en marzo de 2024, la cual agregará a tres criaturas legendarias. Primero estará disponible Raikou, y en subsecuentes actualizaciones llegarán Entei y Suicune.

Pokémon Masters es uno de los juegos gacha más populares en dispositivos móviles, y hoy se reveló que Geeta y Glimmora estarían disponibles para batalla a partir del día de mañana. Esto no es todo, puesto que Silver y su Shiny Tyranitar llegarán a esta entrega en solo dos días.

De los juegos free-to-play de Pokémon, UNITE es uno de los más populares, solo por detrás de Go, y durante la presentación de hoy se confirmó que Falinks se unirá como personaje seleccionable en abril de este año, seguido de Ceruledge en un futuro aún no determinado. Por último, hoy ya está disponible Miraidon, el legendario de Pokémon Violet.

Recuerda, todas estas actualizaciones comenzarán a llegar a los juegos free-to-play de Pokémon en estos días. En temas relacionados, se revela Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, anuncian Pokémon TCG Pocket.

De estas actualizaciones, la que más me llama la atención es la de UNITE. Este MOBA sigue siendo muy divertido, y si bien ya no le invierto tanto tiempo como lo hice en su lanzamiento, aún disfruta un par de partidas de manera ocasional. Sin embargo, esto podría cambiar con la llegada de los nuevos pokémon.

