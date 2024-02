Nos encontramos a solo unas horas de la llegada de Final Fantasy VII Rebirth, por lo que hay bastante contenido enfocado en darnos una mirada al desarrollo de este esperado título. Una de estas es una entrevista en donde se ha revelado que el equipo detrás de este título, incluido su director, no tenían una idea de que Sephiroth iba a formar parte de Super Smash Bros. Ultimate.

En una plática con Kinda Funny Games, Naoki Hamaguchi, director de Final Fantasy VII Rebirth, reveló que él y su equipo no tenían una idea de que Sephiroth, el icónico villano de la serie, sería uno de los personajes DLC para el segundo pase de temporada de Super Smash Bros. Ultimate, y no fue sino hasta su revelación en The Game Awards de 2020 que se enteraron. Esto fue lo que comentó:

“Entonces, en realidad, con Sephiroth en Smash Brothers, en realidad era extremadamente confidencial que él iba a estar en el [juego]… Entonces, ninguno del equipo de desarrollo lo sabía, incluyéndome a mí. Entonces fue hasta cuando todo el mundo lo supo, que fue entonces cuando lo supimos, fue como, ‘¡Oh! ¡No tenía ni idea!’”

Si bien ninguna compañía está libre de filtraciones, Nintendo logró mantener en secreto la llegada de Sephiroth, puesto que ni siquiera los trabajadores de Square Enix tenían una idea. Sin duda alguna, una anécdota bastante interesante que seguramente se volverá un tema de conversación en futuras pláticas con Hamaguchi. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy VII Rebirth aquí. De igual forma, el trabajo de Masahiro Sakurai con Super Smash Bros. ha llegado a su fin.

Nota del Editor:

Nintendo sabe guardar muy bien sus secretos, y no se descarta la posibilidad de que en estos momentos ya estén trabajando en un nuevo Super Smash Bros. para su siguiente consola, algo que sería bastante interesante, considerando que Ultimate se puede ver como la versión definitiva de esta serie, por lo que continuar desde este punto suena más complicado de lo que uno podría llegar a pensar.

Vía: Kinda Funny Games