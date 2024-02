Primer vistazo a Pokémon Legends: Z-A

Como era de esperarse, The Pokémon Company guardó el mejor anuncio del Pokémon Presents para el final. En esta ocasión, nos sorprendieron a todos, puesto que no vimos un remake de la quinta generación, Black and White, en su lugar, se anunció Pokémon Legends: Z-A, el cual nos dará la oportunidad de explorar Kalos una vez más. Este título estará disponible en algún punto de 2025, y aunque se podría llegar a pensar que esta entrega llegaría a la siguiente consola de Nintendo, aún se puede ver el logo de Nintendo Switch.

Recordemos que Pokémon Legends: Arceus nos dio la oportunidad de exportar la región de Sinnoh en el pasado. Sin embargo, el primer vistazo a Legends: Z-A podría indicar que en esta ocasión visitaremos Kalos en un contexto moderno, puesto que seremos testigos de cómo la Ciudad Lumiose fue reconstruida para que los humanos y los pokémon fueran capaces de coexistir.

Kalos y la Ciudad Lumiose debutaron en Pokémon X & Y, la sexta generación, y la primera entrega para el Nintendo 3DS. De igual forma, el nombre del nuevo juego indica que Zygarde, el tercer legendario que nunca tuvo una gran participación en la historia, será el enfoque de este título.

Recordemos que la sexta generación fue criticada por no contar con una tercera versión o una secuela directa que fuera capaz de expandir en todos los elementos posibles. Junto a esto, X & Y contaban con una serie de locaciones y guiños que apuntaban a una versión que fue desechada por cuestión de tiempo y recursos. De esta forma, Legends: Z-A podría cumplir todas las promesas que se hicieron en el 2013. Sin embargo, este podría no ser el caso, puesto que un tweet de Nintendo of America ha confirmado que esta entrega se lleva a cabo solo dentro de la ciudad de Lumiose:

“Mira el tráiler de revelación de #PokemonLegendsZA, una nueva aventura ambientada completamente en Lumiose City, que llegará a #NintendoSwitch en 2025”.

Watch to see the reveal trailer for #PokemonLegendsZA, a new adventure set entirely within Lumiose City, coming to #NintendoSwitch in 2025. https://t.co/HHIlcwKvno — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 27, 2024

Respecto a su plataforma, la descripción oficial del video señala que Pokémon Legends: Z-A estará disponible en los “sistemas de Nintendo Switch”. Si bien esto podría ser una referencia a los diferentes modelos ya disponibles, como el Lite y OLED, no se descarta la posibilidad de ver un lanzamiento simultáneo en el Switch que todos conocemos, y la siguiente consola de Nintendo. Solo nos queda esperar.

Recuerda, Pokémon Legends: Z-A estará disponible en Nintendo Switch en algún punto de 2025.

Nota del Editor:

Este anuncio sí me sorprendió, y es algo que me interesa bastante. Si bien parece que la guerra de la que se habla en Pokémon X & Y no será el enfoque, me cautiva la idea de regresar a Kalos y explorar esta región ahora con un formato de mundo abierto, el cual podría ser la evolución de, no solo lo visto en Legends: Arceus, sino en Scarlet & Violet.

Vía: Pokémon