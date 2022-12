Los juegos de Riot Games en Game Pass ya tienen fecha de lanzamiento

Como seguramente muchos recuerdan, en el pasado Xbox & Bethesda Games Showcase se anunció una asociación entre Microsoft y Riot Games, misma que traería a los juegos más grandes de la compañía a Game Pass. Sin embargo, desde ese vistazo preliminar no se mencionó nada al respecto, pero parece que este silencio se ha terminado hace poco.

El día de hoy Xbox ha compartido que a partir del 12 diciembre, los miembros del servicio de juegos por streaming podrán acceder a League of Legends, League of Legends: Wild Rift (móvil), Legends of Runaterra, Team Fight Tactics y Valorant . Y claro, como dichos títulos no tienen versión de consola, solo se podrán jugar en PC.

Lo mejor, es que muchos de los juegos tendrán elementos desbloqueados, por lo que los jugadores no deberán pagar extras para los diferentes campeones de League of Legends, entre otros elementos que se consiguen por muro de pago. Además, todo lo que vaya llegando en juegos como Valorant será recibido instantáneamente por los usuarios.

Además, como beneficio adicional, los jugadores que vinculen sus cuentas antes del 1 de enero de 2023 recibirán aún más bonos recompensas de Riot:

– VALORANT – Pocket Sage Buddy

– League of Legends – Masterwork Chest and Key

– Teamfight Tactics – Little Legend Rare Egg

– Wild Rift – Random Emote Chest

– Legends of Runeterra – Prismatic Chest

Recuerda que todo esto llegará el 12 de diciembre en la aplicación de PC y móviles de Game Pass.

Vía: Comunicado

Nota del editor: Ciertamente no recordaba que estos juegos se fueran a incorporar a Game Pass, pero a los más fanáticos seguro les va a gustar. Sobre todo por el tema de contar con los personajes desbloqueados de inicio.