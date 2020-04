Los juegos de Borderlands y BioShock se venderán por separado en Switch

Borderlands Legendary Collection y The BioShock Collection por fin llegarán a Nintendo Switch a finales de mayo. Esta será la primera vez que estos juegos de 2K estarán disponibles en una consola de Nintendo, y podrás disfrutarlos en una colección, o por separado.

Se ha revelado que puedes adquirir por separado, de manera digital, cualquiera de los títulos que incluyen la Borderlands Legendary Collection y The BioShock Collection. De igual forma, cuentas con la posibilidad conseguir una copia física de estas colecciones. Es decir, tienes la opción de disfrutar cualquier título de manera digital, o todos juntos en un solo cartucho.

Sin duda, esta es una gran opción para todos aquellos que tal vez no quieren jugar Borderlands: The Pre-Sequel o BioShock 2. Borderlands Legendary Collection, The BioShock Collection, así como XCOM 2 Collection estarán disponibles el 29 de mayo 2020 en Nintendo Switch de manera digital y física.

Te recordamos que la versión de Switch de Borderlands correrá a 1080p y 30 fps. De igual forma, de acuerdo con un reporte, Gearbox no le pagará a sus empleados los bonos por el éxito de Borderlands 3.

Vía: Nintendo Everything