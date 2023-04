Los Funko Pops tendrán su propio videojuego

Los muñecos Funko Pop, los coleccionables con cabezas bobblehead que han aplastado a la competencia de juguetes de plástico gracias a su gran volumen, tendrán su propio videojuego. Funko Fusion reunirá propiedades de la cultura pop como Jurassic World, Back to the Future, The Umbrella Academy, The Thing, Chucky 2, Masters of the Universe y Shaun of the Dead en una sola experiencia a principios del próximo año.

El primer tráiler de Funko Fusion muestra lo peculiar que es esta idea. Junto a cosas para toda la familia como He-Man y Marty McFly viajando en el tiempo de vuelta a 1985, hay caos y dinosaurios devorando Funko Pops además del horror de ver al Dr. Copper con los brazos amputados por el monstruo Norris de The Thing de John Carpenter. Es una versión ligeramente más oscura de la fórmula de juegos basados en juguetes como los títulos con licencia LEGO de TT Games o Disney Infinity, ¿pero qué mejor manera de introducir a los niños al género del horror?

El equipo detrás de Funko Fusion es 10:10 Games, fundado por exmiembros de TT Games. Según los cortos fragmentos de juego vistos en el tráiler, los fanáticos de Funko pueden esperar una experiencia similar a los esfuerzos de LEGO Star Wars y LEGO Harry Potter: recreaciones de momentos familiares de películas en una forma de juguete mucho más tonta. Los jugadores “lucharán contra enemigos, explorarán vastos entornos y resolverán intrigantes rompecabezas”, dijo Funko y Universal Games en un comunicado de prensa. El modo multijugador en línea permitirá que hasta cuatro jugadores se sumerjan en combinaciones de la cultura pop.

“Es increíblemente emocionante poder mostrar a todos lo que el equipo aquí en 10:10 Games ha estado haciendo”, dijo Arthur Parsons, director de diseño y cofundador de 10:10 Games, en un comunicado de prensa. “Aprovechando las propiedades increíbles que nuestros socios de Universal Games and Digital Platforms nos han confiado, reuniéndolas en una experiencia de juego que es increíblemente divertida, sorprendente, auténtica y celebra la afición como nunca antes, todo experimentado a través de una lente Funko“.

Los desarrolladores prometen “docenas de personajes jugables en forma de Funko Pop! de historias populares de NBCUniversal”, incluyendo la lista de famosos monstruos de Universal, además de otras propiedades no anunciadas. Funko Fusion está programado para ser lanzado en algún momento de 2024 en PC y consolas no especificadas. Dado el amplio alcance de la marca Funko, se espera que esté disponible para todas las consolas.

Vía: Polygon