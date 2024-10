Durante los últimos años, los fans han exigido el regreso de Dino Crisis de alguna forma. Si bien Capcom parece que no tiene nuevos planes para esta serie, hace solo unos días el primer juego de Dino Crisis por fin llegó a PlayStation 4 y PlayStation 5 por medio de PlayStation Plus. Sin embargo, los jugadores rápidamente se dieron cuenta de que esta es la única forma de disfrutar de este clásico, algo que no fue de su agrado.

El pasado 15 de octubre por fin llegó Dino Crisis a PlayStation Plus por medio de la suscripción a la categoría Premium, algo que es común actualmente. Sin embargo, a diferencia de otros títulos del PS1 y PS2, el trabajo de Capcom no se puede comprar por separado, lo que significa que la única forma de disfrutar del survival horror con dinosaurios es pagando la suscripción más cara a este servicio.

Esta no es una decisión que está en el control de Sony o al menos eso parece. Recordemos que Resident Evil Director’s Cut del PS1 también sufre de un caso similar, en donde es imposible comprar el juego directamente en la PS Store, y solo está disponible en Plus. De esta forma, se da a entender que Capcom sería quien tome este tipo de decisiones. En temas relacionados, estos son los juegos de PS Plus. De igual forma, ya está disponible el demo del remake de Dino Crisis.

Los fans de Dino Crisis siempre se enfrentan a malas noticias. Parece que Capcom está haciendo todo lo posible para que la gente se olvide de esta franquicia, algo que muchos están combatiendo con remakes y peticiones de todo tipo.

