Los Days of Play comienzan esta misma semana

Si el Hot Sale de Amazon no ha consumido todo dinero, entonces los Days of Play se encargará de esto. Después de una serie de rumores, el día de hoy se confirmó que el gran periodo de descuentos de PlayStation comenzará esta misma semana. Ahora si no hay excusa para no comprar los juegos de PS4 y PS5 que tanto deseas.

Por medio de una publicación en el blog oficial de PlayStation, se ha confirmado que los Days of Play 2022 se llevarán a cabo entre el día de mañana, 25 de mayo, y el 8 de junio. Durante este periodo de tiempo podrás adquirir diversos productos de PlayStation, los cuales van más allá de los videojuegos, con una serie de descuentos que no te puedes perder.

Aunque la lista completa de descuentos estará disponible a partir del día de mañana, juegos como LEGO Star Wars: Skywalker Saga, Dying Light 2 Stay Human, Destiny 2: The Witch Queen, y Far Cry 6 – Standard Edition serán algunas de las experiencias que bajarán de precio.

Junto a esto, PS Direct y PlayStation Gear Store, dos tiendas en donde puedes comprar objetos físicos, también ofrecerán una serie de ofertas y descuentos. Sin embargo, es importante mencionar que estos dos sitios no están disponibles en México y América Latina. Afortunadamente, los DualSense White, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink y Galactic Purple sí tendrán una serie de rebajas que se aplicarán en todo el mundo.

No lo dudes, las ofertas de Days of Play estarán disponibles entre el 25 de mayo y 8 de junio de 2022. En temas relacionados, estas son las ofertas que el Hot Sale de Amazon tiene en videojuegos. En temas relacionados, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue llegará a PS5.

Nota del Editor:

Siempre es bueno ver el tipo de ofertas que uno se puede encontrar en este tipo de eventos. Los Days of Play son especiales para los usuarios de PlayStation. Aunque es lamentable que algunas de los descuentos y promociones no lleguen a nuestra región, al menos los juegos digitales y los DualSense son globales.

