Lord of the Rings: Gollum ‘será como un Prince of Persia’

Hace un par de meses se revelaron las primeras imágenes de Lord of the Rings: Gollum, un nuevo juego dentro de la aclamada franquicia creada por J.R.R. Tolkien que llegará para PS5 y Xbox Series X. En su momento, se desconocía sobre el tipo de experiencia que tendríamos frente a nosotros, pero ahora ya tenemos una mejor idea de lo que nos espera gracias a sus desarrolladores.

Daedalic Entertainment es el estudio responsable por este próximo juego, y mediante una entrevista para IGN, revelaron que Gollum será ‘como un Prince of Persia‘ con una narrativa estructurada por las acciones del jugador. Asimismo, también revelaron el primer tráiler cinemático del juego y acá lo puedes ver:

Martin Wilkes, principal diseñador de gameplay, explicó lo siguiente:

“El juego combina el sigilo con el parkour vertical. Si quieres una referencia, velo como un Prince of Persia. Es un juego con muy poco combate, pero Gollum podrá eliminar a sus enemigos sigilosamente. Sin embargo, esto no será fácil y casi siempre representará un grande riesgo. Queremos que los jugadores abarquen cada encuentro con cuidado. Después de todo, la mayor fortaleza de Gollum es su ingenio no fuerza.”

Entre estas secuencias de sigilo, Gollum se verá obligado a tomar ciertas decisiones influenciadas por su personalidad más gentil de Sméagol y Gollum, que surgió tras haber sido corrompido por el Anillo. Estas decisiones reflejarán la narrativa general del título:

“Las decisiones que tomes afectarán la manera en que se siente el juego. Puedes elegir jugar como Sméagol o Gollum en la persona ‘dominante’ y eso influenciará las animaciones, ciertas situaciones del gameplay, y diálogo.”

The Lord of the Rings: Gollum llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y PC en algún punto de 2021.

Fuente: IGN