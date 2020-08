Revelado el tamaño de instalación para Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Hoy en día es “normal” que los videojuegos alcancen o incluso superen los 100GB de espacio en disco duro. Tan solo Call of Duty: Warzone llega a ocupar hasta 175GB en PS4. Si eres alguien que ya se está quedando sin almacenamiento y estás ansiando jugar Crash Bandicoot 4: It’s About Time, entonces te tenemos buenas noticias, puesto que Activision ya reveló cuánto espacio libre necesitarás y afortunadamente no es mucho.

Por medio de un listado en la Microsoft Store, se dio a conocer que Crash 4 ocupará poco más de 30 GB de espacio en disco, que sin duda alguna será un alivio para quienes estaban preocupados por tener que borrar algún juego de su consola.

Aunque por el momento el título únicamente ha sido confirmado para PS4 y Xbox One, una nueva pista parece sugerir que Crash 4 también estaría disponible para el Nintendo Switch eventualmente. Aquí en Atomix ya tuvimos oportunidad de jugarlo y si quieres conocer qué nos pareció entonces te recomendamos echarle un vistazo a nuestro Hands-On.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time está programado para lanzarse el próximo 2 de octubre en PS4 y Xbox One.

Fuente: Microsoft Store