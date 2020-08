Pista indica que Crash Bandicoot 4 podría llegar a Nintendo Switch

Actualmente puedes jugar Crash N. Sane Trilogy en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Desafortunadamente, la siguiente gran aventura del marsupial solo estará disponible en las primeras dos consolas, decisión que ha causado confusión. Sin embargo, el código en el sitio oficial de Crash Bandicoot 4: It’s About Time parece indicar que un lanzamiento en Switch podría ser una realidad en un futuro.

Recientemente, el usuario @SunwerPrower en Twitter publicó un par de imágenes en donde se puede ver el código del sitio del siguiente juego de Crash, en donde en la sección de “PlatformLabel” se menciona al Nintendo Switch. Si esta opción se llegará a implementar, el sitio oficial mostraría al Switch como una opción en el correspondiente menú desplegable.

Dentro de la página de Crash Bandicoot 4, se encuentra un pequeño vestigio de Switch. Más en concreto se trata de un script que incluye el elemento "Nintendo Switch". Éste componente es quien nutre el menú de opciones de plataformas. Pueden comprobarlo ustedes mismos. pic.twitter.com/oTMtBno1ZV — Sunwer 🦊 La Guarida del Zorro 🏳️‍🌈 (@SunwerPrower) August 7, 2020

Aunque esto no es una confirmación de que Crash Bandicoot 4: It’s About Time tenga un lanzamiento en Nintendo Switch, Activision y Toys For Bob tampoco han descartado esta posibilidad. N. Sane Trilogy llegó a Switch un año después de la versión de PS4, así que algo similar podría suceder en esta ocasión. En temas relacionados, se ha revelado que podrás jugar como Dingodile en esta nueva entrega. De igual forma, puedes checar nuestro hands on del juego aquí.

Vía: @SunwerPrower