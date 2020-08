¡Podrás jugar como Dingodile en Crash Bandicoot 4!

El State of Play de hoy comenzó con el pie derecho, debido a que Toys For Bob tomó el escenario principal y nos mostró un nuevo adelanto de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. El equipo de desarrollo habló sobre la historia del juego, el regreso de niveles clásicos, como N. Sanity Beach. De igual forma, esta aventura nos dará la oportunidad de utilizar diferentes trajes, cada uno lo podrás obtener al completar retos y no habrá microtransacciones.

Además de poder controlar a Crash, Coco y Doctor Neo Cortex, tendremos la oportunidad de jugar como el clásico villano Dingodile, el cual tendrá sus propias razones para unirse a esta aventura. De igual forma, Toys For Bob ha revelado un nuevo modo de juego, conocido como Inverted Mode, el cual nos permitirá explorar previos niveles con una nueva perspectiva, dificultad y con una serie de retos únicos.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 2 de octubre.

Vía: State of Play