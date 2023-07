Llaman a boicot contra contenido de pago de Overwatch 2

Los jugadores de Overwatch 2 están planeando enviar un mensaje a Blizzard boicoteando la compra del próximo contenido de misiones de la historia que se lanzará en agosto. La última actualización para Overwatch 2, llamada “Invasion“, fue revelada en el Xbox Games Showcase. Además de un nuevo modo de juego PvP llamado “Flashpoint” y un modo de maestría de héroes, “Invasion” presenta tres misiones de la historia por las que los jugadores deben pagar para acceder.

Para disfrutar del contenido de la historia, los usuarios de Overwatch 2 deberán gastar $15 dólares en el paquete de “Invasion“. Este paquete no solo incluye las tres misiones, sino que también ofrece 1,000 Overwatch Coins, una skin legendaria para Sojourn y acceso permanente a Sojourn como personaje jugable. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento de “Invasion“, los fans de Overwatch 2 se cuestionan si el nuevo contenido vale la pena el costo.

Un usuario de Reddit llamado Megaspectree está animando a otros jugadores a abstenerse de comprar las misiones de la historia, especialmente si están insatisfechos con el estado actual del juego. Este usuario cree que no comprar el paquete de “Invasion” enviaría un mensaje a Blizzard de que el juego todavía necesita mejoras. Sin embargo, las opiniones sobre esta postura están divididas, ya que algunos jugadores planean comprar el paquete, mientras que otros planean ver videos o transmisiones en Twitch.

Se espera que muchos jugadores de Overwatch 2 finalmente compren las misiones de la historia y luego expresen sus quejas en plataformas como Reddit. Otros han señalado de manera humorística que si los jugadores eligen no comprar el contenido, no podrán criticarlo en Reddit. El descontento dentro de la comunidad de Overwatch 2 ha ido creciendo en los últimos meses, comenzando con la cancelación del muy esperado modo PvE. El anuncio de las misiones de la historia con costo no ha sido bien recibido por los fans.

El paquete de “Invasion“, que incluye las misiones de la historia, estará disponible para su compra el 10 de agosto.

Vía: Fagenwasanni

Nota del editor: Es muy triste en verdad lo que sucedió con Overwatch, que por cierto, solo debería llamarse así debido a que el juego original ya no existe. Veo que vienen cosas nuevas pero no son divertidas ni innovadoras en realidad. Me hace pensar a mí y a la comunidad que en verdad no hay un interés por el juego, solo por cumplir con los ejecutivos de la empresa pegando todo con cinta adhesiva y curitas para ver cuánto dura.