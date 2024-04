Live action de One Punch Man sigue en pie

Para quien no lo recuerde, en el 2022 se confirmó por parte de Sony Pictures que una película live action del popular manga One Punch Man ya estaba en producción, esto para muchos fans tenía algo de sentido, dado que la franquicia se ha vuelto grande a tal punto de tener sus propios videojuegos. Sin embargo, han pasado casi dos años desde que la filmación fue revelada y no ha salido mucha información al respecto, pero parece que este silencio acaba de terminar.

Según lo que se ha mencionado por parte de medios como Hollywood Reporter, dos grandes directivos de la franquicia de Rick & Morty ahora estarán ayudando con el proyecto, estos son Dan Harmon y Heather Anne Campbell, y esto se debe a que quienes ya estaban confirmados han dejado su puesto. Aún no se menciona que habría llevado a una decisión así, pero siempre que pasan estas situaciones normalmente es un conflicto de dinero o diferencias creativas.

Acá una descripción de la saga:

“One Punch Man” es una serie de manga y anime popular que fue creada por el artista ONE como un webcómic en 2009. La historia fue tan bien recibida que se adaptó a un manga ilustrado por Yusuke Murata en 2012, y más tarde se convirtió en una serie de anime en 2015. La serie sigue a Saitama, un héroe extremadamente poderoso que puede derrotar a cualquier oponente con un solo golpe, de ahí el nombre “One Punch Man”. A pesar de su gran poder, Saitama enfrenta una crisis existencial ya que sus habilidades lo han dejado incapaz de encontrar emociones fuertes o un verdadero desafío en las peleas, lo que lo lleva a sentirse perpetuamente aburrido y desilusionado con su vida de héroe. El mundo está lleno de superhéroes y villanos, y está organizado por la Asociación de Héroes, que clasifica a los héroes en diferentes niveles y los asigna para luchar contra las amenazas que aparecen regularmente. A lo largo de la serie, Saitama interactúa con varios otros héroes y personajes, incluyendo a su discípulo Genos, un cyborg que busca venganza contra otro cyborg que destruyó su pueblo. Es conocido por su enfoque satírico y a menudo humorístico de los tropos comunes de las series de superhéroes y manga shōnen. Parodia muchos de los clichés y fórmulas del género, como las extensas explicaciones de poderes y las transformaciones dramáticas. A pesar de su tono a menudo ligero y cómico, la serie también aborda temas más profundos como la monotonía, el aislamiento y la búsqueda de propósito.

Por ahora no hay información sobre la fecha de estreno ni cuando veremos algún tráiler.

Vía: Gamesradar

Nota del autor: La serie aún es popular, pero no tanto como antes, por lo que si sale la película podría regresar la era de gloria para este manga, a esto se suma que una nueva temporada del anime ya está en camino.