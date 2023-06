Ligan uso excesivo de IA a insomnio y otras afectaciones

Los empleados que interactúan con sistemas de inteligencia artificial con frecuencia tienen más probabilidades de experimentar soledad, lo que puede llevar a insomnio y un aumento en el consumo de alcohol después del trabajo, según una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología.

Investigadores realizaron cuatro experimentos en Estados Unidos, Taiwán, Indonesia y Malasia. Los hallazgos fueron consistentes en todas las culturas. La investigación se publicó en línea en el Journal of Applied Psychology.

En una carrera anterior, el investigador principal Pok Man Tang, PhD, trabajó en un banco de inversiones donde utilizaba sistemas de inteligencia artificial, lo que despertó su interés en investigar este tema actual.

“El rápido avance en los sistemas de inteligencia artificial está desencadenando una nueva revolución industrial que está remodelando el lugar de trabajo con muchos beneficios, pero también algunos peligros desconocidos, que incluyen impactos mentales y físicos potencialmente perjudiciales para los empleados”, dijo Tang, profesor asistente de gestión en la Universidad de Georgia. “Los humanos somos animales sociales y aislar el trabajo con sistemas de inteligencia artificial puede tener efectos perjudiciales que se extienden a la vida personal de los empleados”.

Al mismo tiempo, trabajar con sistemas de inteligencia artificial puede tener algunos beneficios. Los investigadores encontraron que los empleados que utilizaban con frecuencia sistemas de inteligencia artificial eran más propensos a ofrecer ayuda a sus compañeros de trabajo, pero esta respuesta puede haber sido desencadenada por su soledad y necesidad de contacto social.

Además, los estudios encontraron que los participantes con niveles más altos de ansiedad por apego, es decir, la tendencia a sentir inseguridad y preocupación por las conexiones sociales, respondieron de manera más intensa al trabajar en sistemas de inteligencia artificial, tanto con reacciones positivas, como ayudar a otros, como con reacciones negativas, como la soledad y el insomnio.

En un experimento, se encuestó a 166 ingenieros de una empresa biomédica en Taiwán que trabajaban con sistemas de inteligencia artificial durante tres semanas acerca de sus sentimientos de soledad, ansiedad de apego y sentido de pertenencia. Los compañeros de trabajo evaluaron los comportamientos de ayuda de los participantes individuales, y los miembros de la familia informaron sobre el insomnio y el consumo de alcohol después del trabajo de los participantes. Los empleados que interactuaban con más frecuencia con sistemas de inteligencia artificial eran más propensos a experimentar soledad, insomnio y un aumento en el consumo de alcohol después del trabajo, pero también mostraban algunos comportamientos de ayuda hacia sus compañeros de trabajo.

En otro experimento con 126 consultores inmobiliarios en una empresa de gestión de propiedades en Indonesia, a la mitad se les indicó que no usaran sistemas de inteligencia artificial durante tres días consecutivos, mientras que a la otra mitad se les dijo que trabajaran con sistemas de inteligencia artificial tanto como fuera posible. Los hallazgos para el último grupo fueron similares al experimento anterior, excepto que no hubo asociación entre la frecuencia de uso de la inteligencia artificial y el consumo de alcohol después del trabajo.

Se encontraron hallazgos similares en un experimento en línea con 214 adultos que trabajan a tiempo completo en Estados Unidos y otro con 294 empleados de una empresa tecnológica de Malasia.

Los hallazgos de la investigación son correlacionales y no demuestran que el trabajo con sistemas de inteligencia artificial cause soledad u otras respuestas, solo indican que existe una asociación entre ellos.

Tang dijo que, en el futuro, los desarrolladores de tecnología de inteligencia artificial deberían considerar dotar a los sistemas de inteligencia artificial de características sociales, como una voz humana, para emular interacciones similares a las humanas. Los empleadores también podrían limitar la frecuencia de trabajo con sistemas de inteligencia artificial y ofrecer oportunidades para que los empleados socialicen.

La toma de decisiones en equipo y otras tareas en las que las conexiones sociales son importantes podrían ser realizadas por personas, mientras que los sistemas de inteligencia artificial podrían centrarse más en tareas tediosas y repetitivas, agregó Tang.

“Programas de atención plena y otras intervenciones positivas también podrían ayudar a aliviar la soledad”, dijo Tang. “La inteligencia artificial seguirá expandiéndose, por lo que debemos actuar ahora para reducir los efectos potencialmente perjudiciales para las personas que trabajan con estos sistemas”.

Vía: American Psychological Association

Nota del editor: Actualmente, hay mucha gente que no puede leer un reloj de manecillas. Creo que debemos tener en cuenta las habilidades que suplimos con la tecnología y valorar si vale la pena llegar al punto en el que las olvidemos y si es crítico que esto no suceda en el caso en el que la tecnología falle. ¿Son capaces de seguir trabajando en un hospital si hay un apagón o una máquina no funciona? Hay gente trabajando en laboratorios que no puede sacar un tipo de sangre si no es con la máquina que lo hace de manera automática.