Las series más pirateadas del 2022

El 2022 albergó una gran montaña de contenido audiovisual, ya sea mediante anime, películas y demás contenido que llega a través de plataformas de streaming que se pagan de manera mensual. Sin embargo, hay usuarios que consideran que no vale la pena pagar, por lo que entran a páginas ilegales para ver episodios de distintas series populares.

Así, cada año el sitio conocido como TorrentFreak elabora una lista muy especial en las que se detecta cuáles son los programas que los usuarios han preferido ver de manera ilegal mediante servidores externos. Obviamente series como House of The Dragon se debían hacer presentes, pero también hay sagas conocidas por la gente como Star Wars.

Checa la lista:

1.- House of the Dragon – HBO Max

2.- The Lord of the Rings: The Rings of Power – Amazon Prime

3.- The Boys – Amazon Prime

4.- Moon Knight – Disney+

5.- Halo – Paramount+

6.- Obi-Wan Kenobi – Disney+

7.- The Book of Boba Fett – Disney+

8.- Stranger Things – Netflix

9.- She-Hulk: Attorney at Law – Disney+

10.- Andor – Disney+

En noticias relacionadas a las series populares, hace poco la crítica especializada dio a conocer las 10 mejor puntuadas, mismas en las que resaltan programas como Stranger Things en su cuarta temporada. Si quieres conocer la información completa, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: TorrentFreak

Nota del editor: Puedo apostar que el próximo año las series más populares en la pirtaería serán la segunda temporada de Loki, también la de The Last of Us que se estrena dentro de pocas semanas más.