Las películas animadas más taquilleras del 2024

Estamos ante el último del 2024, doce meses que han logrado acumular toda clase de lanzamientos si hablamos del mundo del cine, pero particularmente se ha brillado más por la parte de animación, ya que llegaron éxitos de taquilla que tal vez ni los productores de la industria veían venir. De hecho, para cerrar con broche de oro se ha hecho un recuento especial en el que se colocan a esas cintas que se llevaron la atención del público, y por ende, ganaron mucho dinero en el proceso.

Este ha sido un año destacado para el negocio, con Inside Out 2, Moana 2 y Mi Villano Favorito 4 liderando tanto la taquilla doméstica como la internacional. Pixar y Disney dominaron los rankings con la secuela de Inside Out, que recaudó la cifra de $652,9 millones en Estados Unidos y un total mundial de $1,698 millones, consolidándose como la película animada más taquillera del año. Le siguieron Moana 2 con $395,3 millones en el mercado estadounidense y Mi Villano Favorito 4 con $361 millones, demostrando que las secuelas siguen siendo una apuesta segura para los grandes estudios.

Otros títulos destacados incluyen Kung Fu Panda 4 de Universal, que recaudó $193,5 millones en EE.UU. y $547,6 millones a nivel mundial, y Mufasa: El Rey León de Disney, con $113,1 millones en taquilla doméstica y un total global de $327,5 millones. Películas como Sonic the Hedgehog 3 y The Wild Robot también lograron colarse en el top 10, aunque con cifras más modestas. En particular, Sonic 3 cerró el año con $210,5 millones a nivel mundial, mientras que The Wild Robot acumuló $324,2 millones en todo el mundo.

La lista estuvo dominada por secuelas, con pocas excepciones como Migration de Universal y Transformers One de Paramount. Este fenómeno resalta la tendencia de los estudios a apostar por franquicias establecidas que garantizan una audiencia sólida. Por otro lado, títulos como Coraline: 15th Anniversary y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tuvieron un impacto más modesto, pero destacaron en nichos específicos gracias a sus estilos únicos y sus legados culturales.

A nivel global, los números reflejan el apetito continuo por historias familiares y personajes icónicos. Aunque películas originales lograron captar la atención, el éxito de las secuelas subraya el valor de las marcas ya consolidadas. Con estas cifras, el 2024 deja claro que la animación sigue siendo un motor esencial para la industria del cine, ofreciendo algo para todos los públicos y asegurando momentos inolvidables en pantalla.

Aquí la lista completa:

Taquilla Estados Unidos:

Inside Out 2 $652,980,194 Moana 2 $395,307,280 Mi Villano Favorito 4 $361,004,205 Kung Fu Panda 4 $193,590,620 The Wild Robot $143,173,410 Sonic the Hedgehog 3 $136,564,198 Mufasa: The Lion King $113,187,659 The Garfield Movie $91,956,547 Migration $73,202,330 Transformers One $59,054,170 Coraline: 15th Anniversary $33,626,425 Demon Slayer: Kimestu No Yaiba $17,657,658

Taquilla mundial:



Inside Out 2 $1,698,641,117 Mi Villano Favorito 4 $969,274,793 Moana 2 $883,763,735 Kung Fu Panda 4 $547,689,492 Mufasa: The Lion King $327,536,694 The Wild Robot $324,282,410 The Garfield Movie $234,562,638 Sonic the Hedgehog 3 $210,564,198 Transformers One $129,364,141 Detective Conan: Mil. Dollar Pentagram $108,136,957 Haikyu!! The Dumpster Battle $100,255,784 Coraline: 15th Anniversary $52,371,887

Vía: AM