Lanzan ofertas en la Eshop por el día bisiesto

Este año es bastante interesante, dado que como cada cuatro ciclos se celebra el día bisiesto, agregando el 29 de febrero al calendario y que implica ofertas interesantes que se dan de una sola ocasión, al menos se ha visto de forma reciente en cadenas de comida rápida o hasta en cines. Y con esto en mente, los videojuegos también se suman a la tendencia, en este caso tenemos a Nintendo Switch con las promociones de Humble Bundle, pues sus juegos publicados han obtenido interesantes bajadas de precio.

Algo que vale la pena mencionar, es que a diferencia de otras marcas, no nos limitamos solamente hasta el 29 de febrero para comprar, sino que hay tiempo límite, concretamente el 6 de marzo, por lo que los jugadores podrán decidir sabiamente que se quieren llevar a su consola.

Aquí algunos descuentos:

– A Hat in Time: Precio descuento: $14.99

– A Hat in Time – Ultimate Edition Nintendo Switch: Precio descuento: $18.49

– Aegis Defenders: Precio descuento: $4.99

– Archvale: Precio descuento: $8.99

– Carto: Precio descuento: $5.99

– Chinatown Detective Agency: Precio descuento: $12.49

– Crying Suns: Precio descuento: $7.49

– Dodgeball Academia: Precio descuento: $12.49

– Flynn: Son of Crimson: Precio descuento: $9.99

– Forager: Precio descuento: $6.99

Recuerda que hay muchas más ofertas dentro de la tienda, sobre todo si está publicando Humble Bundle. Por lo que te invitamos a pasar para descubrir los juegos que puedes descargar dentro de los próximos días, no olvides que la promoción est hasta el próximo 6 de marzo del año en curso.

Vía: UN

Nota del editor: Estaría cool hacerse del último DLC que tuvo A Hat in Time, de no ser por el pequeño detalle de que por alguna razón solo se lanzó para PC y no las consolas. Habrá que investigar porque existen estas limitantes que dejan incompletos los videojuegos.