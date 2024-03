Comparan streaming en la nube de Xbox contra el de PlayStation

A día es un hecho que los servicios en la nube son mucho más comunes, la prueba de ello son los de video como Netflix, Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus, entre otros que hacen su esfuerzo para mantener al público activo pagando la suscripción de manera constante. Por su parte, en el mundo de los videojuegos también hay plataformas de este tipo, destacando de forma reciente al PlayStation Plus Cloud Streaming que llegó el año pasado y el Xbox Cloud que ya está más establecido en el mercado.

Eso nos lleva a una comparativa que ha llevado a cabo el canal de Youtube conocido como Digital Foundry, pues quieren saber qué servicio corre mejor los juegos, ya sea desde la resolución hasta los cuadros por segundo. Hablando de PS Plus, el servicio admite 60 fps en resoluciones de hasta 4K con HDR, aunque un 4K real solo es posible en títulos de PS5. Esto significa que los juegos de PS4 solo se ejecutan a 1080p, mientras que los títulos de PS3 están limitados a 720p. También hay sonido envolvente 5.1 o 7.1, junto con Tempest 3D Audio de PS5.

En cuanto a la parte de Xbox Cloud Gaming, se puede considerar un poco peor, con una resolución máxima de transmisión de 1080p. A Plague Tale Requiem, comparado con su modo de 60 fps en PS5, PS+ Cloud y Xbox Cloud Gaming, muestra que tan lejos está Microsoft. La versión nativa de PS5 sale mejor,, mientras que la versión de PS Plus Cloud sucumbe a los artefactos de compresión. También, la solución de Xbox no se acerca a la de Sony, con una imagen comprimida que no puede soportar elementos como el balanceo de la hierba, el fuego o los detalles sombreados de una casa. Lo que hace dudar algo de la potencia.

Acá el video:

Otro factor a considerar, es el hecho de que para llegar a la resolución máxima que puede dar cada dispositivo se debe contar con un servicio importante de internet, el cual debería ser equivalente tanto en la subida como en la bajada. Por su parte, a pesar de que se usó en las pruebas un Xbox Series X, está corriendo en la nube como un Series S, y eso justamente hace que muchos vayan a preferir mil veces el correr en la consola de forma nativa, en lugar de usar hasta la computadora para probar estos títulos.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Tras ver el análisis se puede notar que PS5 es superior en esta parte, peor también hay que considerar algunos aspectos como el internet y que también la infraestructura es diferente. Por lo que se agradece al menos que los videojuegos corran de forma decente.