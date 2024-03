Se lanza nuevo bundle de PS5 Slim en México

Para quienes no lo tengan tanto en el radar, el año pasado finalmente se ha lanzado la versión Slim de PS5, la cual se ha mencionado será el reemplazo definitivo en tiendas para el modelo estándar, pues tiene la ventaja de contar con más disco duro y también es más pequeña. Y con eso en mente, lanzaron un nuevo paquete con descuento que está llegando a México, mismo que incluye dos entregas interesantes exclusivas de consolas.

La primera opción que nos ofrece Sony es el Pack PS5 Slim Disc, el cual lleva consigo la consola con un control, disco duro de 1TB y la atracción principal dentro del bundle, los juegos de Ratchet and Clank: Rift Apart y Returnal, todo por el precio de $11,999 MXN. La segunda opción es el Pack PS5 Slim Digital, el cual es justo lo mismo a lo que mencionamos anteriormente, solo que esta consola no deja poner discos para su lectura, a menos que el usuario quiera comprar más tarde el lector, su precio es de $9,999 MXN.

Aquí una descripción breve de cada juego:

Ratchet & Clank: Rift Apart es una exclusiva de PlayStation 5 y fue lanzado en junio de 2021. Los jugadores asumen el control de Ratchet y su compañero robot Clank mientras se embarcan en una aventura interdimensional para detener a un malvado emperador y su búsqueda por la dominación. El juego destaca por su jugabilidad fluida, gráficos impresionantes y el uso innovador del SSD de la PlayStation 5 para crear rápidos viajes interdimensionales sin tiempos de carga. En Returnal, los jugadores asumen el papel de Selene, una piloto espacial varada en un planeta alienígena hostil y en constante cambio. El juego combina elementos de shooter en tercera persona con mecánicas de roguelike, lo que significa que cada vez que Selene muere, el mundo del juego se reconfigura y cambia, ofreciendo una experiencia única en cada partida. Los jugadores deben explorar el mundo del juego, luchar contra enemigos desafiantes y mejorar las habilidades de Selene para descubrir los secretos del planeta y su propia historia.

Recuerda que puedes obtener tu consola PS5 Slim con esta promoción con distribuidores autorizados o en la propia página de Sony.

Vía: PlayStation

Nota del editor: La verdad es una buena oferta, pues en su momento me dolió bastante comprar el modelo estándar de salida por unos $14,000 MXN, lo cual sí estuvo muy abusivo para lo que se ofrecía en aquel entonces. Sin embargo, es bueno que el dólar haya bajado.