Mencionan cómo sería la jugabilidad de Persona 6

En estos momentos Atlus se encuentra en una época de apogeo, dado que están lanzando muchos juegos bajo su firma, y es que en poco tiempo hemos tenido Persona 5: Tactica, Persona 3 Reload, y ya hay otros a la vuelta de la esquina como Shin Megami Tensei V: Vengeance y Metaphor: ReFantazio. Eso sí, del que no hay señales de vida o de existencia es el siguiente paso en la evolución de su saga más popular, hablamos de Persona 6.

Eso no evita que los insiders no hablen del juego, pues el usuario conocido como Im a Hero Too, ha afirmado que aunque P6 va a seguir construyendo sobre su fórmula de la serie con el entorno de secundaria, se ampliará en ella adoptando una estructura de mundo semiabierto. También se habla de Social Links más fluidos, sin tener que complicarse tanto con conocer respuestas correctas para captar la atención de los NPC, y eso hará que más público se meta dentro de la saga.

Hasta este momento en las filtraciones se ha mencionado previamente que Persona 6 está apuntando a un lanzamiento de 2025, y que será un lanzamiento para todas las plataformas, quitando la exclusiva con Sony, como han sido los más recientes títulos de Atlus. Dado el hecho de que la empresa matriz SEGA está esperando que el juego venda 5 millones de copias en su primer año, es que quiere llevar a todos lados el juego, especialmente con Nintendo.

Aquí una descripción de la franquicia:

Persona es una serie de videojuegos de rol desarrollada por Atlus, una empresa japonesa de videojuegos. La serie Persona es un spin-off de la franquicia más grande de Atlus, Shin Megami Tensei. El primer juego de la serie Persona, “Shin Megami Tensei: Persona”, fue lanzado en 1996 para la consola PlayStation. Desde entonces, la serie ha crecido en popularidad y ha lanzado varios títulos en diferentes plataformas. Los juegos de Persona generalmente se centran en grupos de personajes adolescentes que se enfrentan a desafíos tanto en el mundo real como en mundos alternativos o paralelos. La jugabilidad combina elementos de juegos de rol tradicionales con elementos de simulación de vida social, donde los jugadores interactúan con otros personajes, fortalecen lazos sociales y participan en actividades extracurriculares. Además, la serie es conocida por sus mecánicas de combate por turnos, donde los jugadores controlan a los personajes en batallas contra enemigos utilizando habilidades y estrategias.

Recuerda que la entrega más nueva, Persona 3 Reload, está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nota del editor: Parece que faltará algún tiempo para que la siguiente entrega sea lanzada dentro del mercado. Sin embargo, Atlus podría darnos algún tipo de sorpresa en ceremonias importantes como Summer Game Fest, o en el peor de los casos, hasta The Game Awards.