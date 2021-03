ACTUALIZACIÓN: Como se esperaba, Square Enix ha confirmado la existencia de la Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, colección que incluye Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, y ya se puede comprar en las tiendas digitales de PS4 y Xbox One.

NOTA ORIGINAL

Parece que algunos de los anuncios planeados para el Square Enix Presents de hoy se han filtrado. Además de la fecha de lanzamiento del siguiente Life is Strange, las tiendas digitales de PlayStation y Microsoft han revelado la existencia de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy.

Como ya se había rumoreado con anterioridad, este paquete incluye los tres juegos del reboot de la serie a cargo de Crystal Dynamics, estos son: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. La colección tendrá un precio de $49.99 euros y por el momento no hay una fecha de lanzamiento.

De igual forma, es importante mencionar que esto es solo una recopilación, y una versión mejorada para PS5 y Xbox Series X|S, aunque es posible disfrutar de estos títulos en las nuevas consolas por medio de la retrocompatibilidad.

En temas relacionados, puedes checar aquí la información filtrada del siguiente Life is Strange. De igual forma, aquí puedes disfrutar del Square Enix Presents en vivo.

Vía: PlayStation Store