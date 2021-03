Se filtra el nombre y fecha de lanzamiento del siguiente Life is Strange

El día de hoy se llevará a cabo el Square Enix Presents, en donde se revelará el nuevo juego de Life is Strange. Bueno, esa era la idea original. A poco menos de una hora de este evento, se han filtrado los primeros detalles de este título.

De acuerdo con Game Informer, el siguiente juego de la serie tendrá el nombre de Life is Strange: True Colors y estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Google Stadia el próximo 10 de septiembre de 2021. Deck Nine, a quienes recordarás por su trabajo en Life Is Strange: Before the Storm, serán los encargados de desarrollar este título.

Por el momento esa es toda la información que hay. Sin embargo, considerando que a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo el Square Enix Presents, es seguro que tendremos un tráiler completo, así como detalles adicionales de este título. Aquí puedes checar esta presentación.

Vía: Game Informer