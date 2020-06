La tercera temporada de Fortnite Chapter 2 dará inicio mañana

Una vez más Fortnite nos ha entregado un suceso virtual a gran escala. Después de un par de retrasos, The Device, el evento que cierra la segunda temporada del juego y da pie a la tercera, se llevó a cabo el día de ayer y, para sorpresa de nadie, fue todo un éxito y millones de personas presenciaron este acontecimiento en vivo.

De acuerdo con Epic Games, 12 millones de personas estuvieron presentes durante “The Divice”, sin embargo, los números podrían haber sido más altos, pero Epic Games puso un límite de jugadores para ayudar con la estabilidad. Por otro lado, 8.4 millones de espectadores disfrutaron del evento por medio de Twitch y YouTube.

Esto fue lo que comentó la compañía:

We were overwhelmed by the response to The Device. At 12M players in-game, we capped participation for stability while 8.4M more watched live on Twitch + YouTube. As we push the edge of what live-events can be, we’re improving systems so more of you can experience them in-game. pic.twitter.com/YTycsB1Zoh

— Fortnite (@FortniteGame) June 16, 2020