¡Sorpresa! Nintendo lanza un nuevo juego gratuito en la eShop

Nintendo siempre está buscando la forma de sorprendernos y de experimentar con su actual hardware. Por ejemplo, durante la noche del día de ayer, la compañía lanzó un juego gratuito en Switch, el cual te motiva a ejercitarte durante esta cuarentena.

De forma inesperada, la eShop del Switch recibió Jump Rope Challenge, un juego gratuito en donde tomas un par de Joy-Con y simulas saltar la cuerda. De esta forma, aquellos que están en casa podrán mantenerse activos. Este título parece como algo que estaría incluido en Ring Fit Adventure, pero es agradable ver que Nintendo decidió ofrecer esta experiencia a todos por igual.

De acuerdo con Nintendo, este sencillo juego fue hecho por algunos desarrolladores que están trabajando desde casa en Japón. Su objetivo era añadir un poco de movimiento a sus vidas. Sin embargo, el resultado les agrado tanto que decidieron compartirlo con todo el mundo.

This simple game was created by a few Nintendo developers while working from home in Japan to add quick and fun physical movement into their daily life. Give it a try and get moving while at home! #JumpRopeChallengehttps://t.co/wa9gpMQYsx

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 16, 2020