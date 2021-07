¡La serie de Resident Evil: Infinite Darkness ya está disponible en Netflix!

La espera ha terminado. En estos momentos, todos los fans de la serie de survival horror de Capcom pueden disfrutar de la serie de Resident Evil: Infinite Darkness en Netflix. Como parte del 25 aniversario de la saga, esta producción nos presenta cuatro episodios, cada uno de una duración entre 25 y 30 minutos.

Resident Evil: Infinite Darkness se desarrolla después de los eventos del cuarto juego numérico, y nos presenta una vez más a Leon S. Kennedy, Claire Redfield y a otros personajes de la franquicia. Esta es una serie de animación CGI a cargo de Tokyo Movie Shinsha (TMS) y Capcom, mientras que la empresa CGIDesam ha sido la responsable de dar vida al proyecto junto con Quebico.

You have once again entered the world of survival horror…

As part of the #ResidentEvil25thAnniversary celebration, RESIDENT EVIL: Infinite Darkness is available to watch now on #Netflix!

🌿 https://t.co/9rbPjtrwJ4 pic.twitter.com/Q0NeUPQeeO

— Resident Evil (@RE_Games) July 8, 2021