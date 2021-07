¡Disfruta aquí en vivo el State of Play del día de hoy!

El día de hoy, 8 de julio, se llevará a cabo un nuevo State of Play, el cual comenzará a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En esta ocasión, la presentación estará enfocada en Deathloop, el siguiente juego de Arkane, así como en una serie de anuncios por parte de desarrolladores indie y third party.

De igual forma, en este evento no tendremos información relacionada con Horizon Forbidden West, el siguiente God of War o el nuevo PSVR. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de ver alguna sorpresa relacionada con otros títulos.

Vía: PlayStation