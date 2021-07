Creador de Silent Hill habla sobre su siguiente juego y su salida de Sony

A finales del año pasado, se anunció que Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato, y Junya Okura, desarrolladores japoneses responsables por series como Silent Hill, Siren y Gravity Rush, habían creado un nuevo estudio conocido como Bokeh. Ahora, a más de seis meses de esta información, los directivos han decidido hablar sobre su primer gran proyecto en esta organización.

En una entrevista con Eurogamer, los desarrolladores revelaron que desde inicios de año han estado trabajando en un prototipo para su siguiente juego, el cual esperan sea del agrado de los fans de Silent Hill y Siren. Aunque ya llevan más de seis meses en este proyecto, el equipo aún no está listo para mostrar algo concreto. Esto fue lo que comentó Toyama al respecto:

“Hay muchas áreas en el prototipo que necesitamos retocar. Sentimos que hay una experiencia central en el prototipo que no se ha visto en otros juegos últimamente. No se puede simplemente describir como una experiencia de terror, ya que también hay elementos de acción y rapidez”.

Por otro lado, se menciona que este título nos ofrecerá una “nueva experiencia narrativa”, la cual tendrá una “acción y elementos rápidos”. Por si fuera poco, este juego contará con la participación de Miki Takahashi, quien trabajó en Sire y Knack, y será el encargado del diseño de monstruos.

Por último, el creador de Silent Hill dejó en claro que su salida de Sony no fue un movimiento en respuesta a los cambios y reestructuración que sufrió SIE Japan Studio, sino que adentrarse al mundo independiente había sido algo que ya estaba en su mente desde que Fumito Ueda, el director de The Last Guardian, creó su propio estudio en 2014.

Actualmente no hay información relacionada con la fecha de lanzamiento de este proyecto. Esperemos que en un futuro se compartan más detalles sobre este esperado proyecto.

Vía: Eurogamer