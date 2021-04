La serie de Oddworld tendrá una colección de tres juegos para Switch

La serie de Oddworld no es una de las más populares actualmente, pero es amada por un buen público. De esta forma, todos aquellos que siempre le han querido dar una oportunidad a esta franquicia y tienen un Nintendo Switch, están de suerte, ya que una colección de Oddworld para la consola híbrida del momento llegará a nuestras manos el próximo mes.

En total, la Oddworld Collection incluye tres juegos. Primero tenemos a Oddworld: New ‘n’ Tasty, un remake del título original de PlayStation de 1997, conocido como Oddworld: Abe’s Oddysee. Después nos encontramos con Oddworld: Munch’s Oddysee, la entrega que llevó a la serie al mundo del 3D. Por último, la colección también incluye Oddworld: Stranger’s Wrath, el cual deja de lado las plataformas para adentrarse al mundo del third person shooter.

Oddworld: New‘n’Tasty ?

Oddworld: Munch’s Oddysee ?

Oddworld: Stranger's Wrath ?

Don't choose! The 3 games are in the same cartridge. Oddworld: Collection will be available on May 27 for Nintendo Switch. pic.twitter.com/OiMcCJNEfF

— Microids (@Microids_off) April 1, 2021