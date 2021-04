Balan Wonderworld fracasó comercialmente a nivel mundial

La premisa de un nuevo plataformero en 3D por parte de Yuji Naka y Naoto Ohshima, creadores de Sonic the Hedhegog, ciertamente era de llamar la atención. El resultado de la colaboración entre estos dos veteranos de SEGA dio como resultado Balan Wonderworld, juego que desafortunadamente, fue un fracaso comercial en gran parte del mundo.

Conforme los jugadores empezaron a disfrutar de su demo, se dieron cuenta que Balan Wonderworld no era un muy buen juego después de todo. Una vez que el producto final llegó a nuestras manos, pudimos comprobar que, efectivamente, era toda una decepción. Ahora, las cifras de venta del juego confirman su mal desempeño global.

De acuerdo con un reporte de PlayStation Lifestyle, Balan Wonderworld ni siquiera alcanzó el top 30 de la eShop del Switch, tanto en Japón como en Norteamérica. En Reino Unido, el juego tampoco figura dentro del top 40, siendo superado por otros títulos que llevan más de 100 semanas vendiéndose mejor.

Aquí en Atomix tuvimos oportunidad de reseñarlo, y aunque no es un bodrio total, definitivamente es un juego que no te podemos recomendar al cien por ciento, y que incluso los fans del género no podrán disfrutar.

Fuente: PlayStation Lifestyle