Aunque Jujutsu Kaisen 0, la película de la aclamada obra de Gege Akutami sigue siendo un éxito en los cines de Japón, parece que por el momento aún no hay planes para realizar una segunda temporada del anime, algo que decepcionará a más de un fan.

Durante una reciente conferencia en línea, el presidente de Mainichi Broadcasting System (MBS), una de las emisoras que forma parte del comité productor de esta serie, reveló que aún no existen planes concretos para realizar una segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Esto fue lo que se comentó al respecto:

the president of MBS speaking about the potential for Jujutsu Kaisen season 2 during an online press conference today:

“At this point in time, we have to wait to discuss or implement any concrete plans. But I think we will be able to meet your expectations.” https://t.co/zSmG40lVzz

