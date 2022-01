Así lucen las nuevas imágenes fotorrealistas de Hellblade 2

Cuando debutó para la pasada generación de consolas, Hellblade: Senua’s Sacrifice fue uno de los juegos más gráficamente apantallantes allá fuera, y por todo lo que hemos visto hasta el momento, parece que su secuela busca generar el mismo efecto en la generación del Xbox Series X|S.

El día de hoy, Ninja Theory nos mostró un breve adelanto en el cual podemos apreciar con mucho mayor detalle las gráficas fotorrealistas que tendrá Senua’s Saga: Hellblade 2.

Senua is brought to life in Senua’s Saga: Hellblade II thanks to our development of skin and eye materials using studio references. pic.twitter.com/dTX2ETJmAK

— Ninja Theory (@NinjaTheory) January 20, 2022