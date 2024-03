La exclusividad de PlayStation ya no se extiende a PC. Si bien los creadores de God of War aún no están listos para lanzamientos día uno entre estas dos plataformas, similar a lo que hace Xbox, cada vez vemos más y más ports. Con Horizon Forbidden West y Ghost of Tsushima en camino, muchos se preguntan cuál será el siguiente título que veamos en Steam, y todo parece indicar que se trata de The Last of Us Part II Remastered, el cual podría ser anunciado el próximo mes.

De acuerdo con Silknigth, insider que filtró acertadamente la llegada de Ghost of Tsushima a PC, el port de The Last of Us Part II Remastered sería anunciado en algún punto de abril de 2024. Sin embargo, no esperen disfrutar de esta entrega inmediatamente, puesto que también ha mencionado que el lanzamiento de este título en Steam aún está lejos de ser una realidad. Esto fue lo que comentó:

“El próximo juego de PC de Sony es The Last Of Us Part 2 Remastered. Se espera su anuncio el próximo mes, aunque se desconoce la fecha exacta. Habrá un período más largo de lo habitual entre la fecha del anuncio y el día del lanzamiento”.

Recordemos que el lanzamiento de The Last of Us Part I en PC estuvo acompañado de múltiples glitches y errores visuales que arruinaron la experiencia para más de una persona. Si bien esta situación ha sido corregida, es muy probable que Naughty Dog, PlayStation y Nixxes Software, quienes probablemente estarían detrás de este port, no quieran repetir esta situación.

Por el momento solo nos queda esperar a que más información oficial esté disponible, algo que, de acuerdo con Silknigth, sucederá el próximo mes. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de The Last of Us Part II Remastered aquí. De igual forma, Naughty Dog ha confirmado The Last of Us Part III.

Nota del Editor:

La versión de PC de The Last of Us Part I fue un desastre, y es muy probable que los desarrolladores quieran evitar que algo similar suceda con The Last of Us Part II Remastered. Si bien el anuncio bien podría llevarse a cabo el próximo mes, en realidad sería mejor ver el lanzamiento hasta la segunda mitad del año, especialmente considerando que la remasterización llegó a PS5 a inicios de 2024.

