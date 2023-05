La Reina Cleopatra es destrozada en críticas

Uno de los estrenos de Netflix que prometía bastante para este año era el de La Reina Cleopatra, serie documental que trataría de recrear de forma fiel lo acontecido en la era egipcia, más enfocado en esta deidad. Sin embargo, parece que las cosas no han ido del todo bien para el show, pues los críticos y espectadores están de acuerdo en que no vale la pena.

Según la información recopilada en sitios como Rotten Tomatoes, la cinta tiene una puntuación de un 10% por parte de la crítica especializada que viene de medios grandes como Variety entre otros. Por su parte, el público general le ha dado un 2%, siendo así la serie peor criticada del año, aunque aún hay algunas críticas que no han sumado.

Esta es la sinopsis del show:

La Reina Cleopatra es una serie documental que explora la vida de la reina Cleopatra. Una de las mujeres más poderosas del Antiguo Egipto, pero también una de las más incomprendidas. Tristemente su imponente belleza y su larga lista de romances han sido desde siempre sus dos cualidades más destacadas. Dejando a un lado una de sus virtudes más importantes, su inteligencia.

Recuerda que ya se encuentra disponible de forma exclusiva en Netflix.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Desde antes de su estreno ya la gente estaba pensando que no era un buen producto, por lo que el resultado no sorprendió al demostrar que no es tan buena serie. Aún así, sacar conclusiones está un poco lejos.