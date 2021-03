La promoción Momentos Play trae grandes descuentos en juegos físicos de PlayStation

La PlayStation Store tiende a estar llena de ofertas con cada nueva semana, sin embargo, aquellos que prefieren sus juegos en formato físico no suelen encontrarse con tantas rebajas tan seguido. Afortunadamente, la promoción Momentos Play te permitirá conseguir grandes títulos físicos de PlayStation a un precio sumamente amigable.

¿Exactamente cuáles son estos juegos? Acá te compartimos la lista completa:

– The Last of Us Part II

– Ghost of Tsushima

– Days Gone

– Death Stranding

– Bloodborne

– InFamous: Second Son

– Ratchet & Clank (2016)

– The Last of Us Remastered

– Until Dawn

– Uncharted: The Nathan Drake Collection

– Uncharted 4: A Thief’s End

– God of War III Remastered

– Nioh

– Horizon Zero Dawn

– God of War

– Gran Turismo Sport

– Uncharted: The Lost Legacy

– Astro Bot: Rescue Mission

El precio por cada juego dependerá de la tienda en que lo compres, así que te recomendamos visitar a tu vendedor local para tener más información exacta sobre costos.

Estas promociones estarán vigentes hasta el 26 de marzo, así que no lo pienses demasiado y asegura tus juegos favoritos en este momento.

Fuente: PlayStation