Todos los anuncios relevantes del Square Enix Presents de hoy

El día de hoy se llevó a cabo el Square Enix Presents Spring 2021, una transmisión en vivo dedicada a los futuros proyectos de la compañía. Este evento estuvo cargado de información y tráilers sobre juegos que podremos disfrutar este año y el siguiente. Por si te lo perdiste, o quieres verlo nuevamente, acá te compartimos un resumen con TODOS los anuncios relevantes.

Outriders – Tráiler cinemático

Outriders es el siguiente gran juego de People Can Fly, y lo podremos empezar a jugar a partir del siguiente mes. Para emocionarnos todavía más, Square Enix compartió un nuevo tráiler cinemático que nos permite ver el tipo de acción que estaremos experimentando en este título cuando se lance el próximo 1 de abril para la actual y pasada generación de consolas, así como PC.

Outriders – Tráiler sobre sus diferentes clases

Siguiendo con el hype de Outriders, se nos compartió un extenso vistazo a sus mecánicas de juego así como a las diferentes clases que podremos usar en el título. Existen cuatro diferentes clases, cada una con su propio árbol de habilidades y si quieres conocer a detalle qué hace cada una de ellas, entonces te recomendamos echarle un vistazo a este tráiler. Outriders se estrenará el próximo 1 de abril para la actual y pasada generación de consolas, así como PC.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – Tráiler de lanzamiento

Previo al Square Enix Presents, se filtró la existencia de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, una colección que incluye los tres juegos de la nueva trilogía con todo y su DLC. ¿Lo mejor de todo? Ya la puedes adquirir en estos momentos en las tiendas digitales de tu plataforma favorita.

Just Cause Mobile – Tráiler cinemático

No es ninguna sorpresa que Square Enix quiera llevar muchas de sus franquicias a celulares, y una de ellas es Just Cause. Con un nuevo tráiler cinemático, la compañía nipona confirmó que Just Cause Mobile estará llegando a dispositivos móviles “próximamente.”

Hitman Sniper Assassins – Tráiler de revelación

Otra de las franquicias de Square Enix que también estará llegando a celulares es Hitman. Con este teaser tráiler, se reveló la existencia de Hitman Sniper Assassins, una experiencia multijugador para móviles que podrás jugar este año.

Marvel’s Avengers – Tráiler de la actualización next-gen

Tal y como se nos había informado anteriormente, la actualización next-gen de Marvel’s Avengers ya está disponible hoy mismo y aquellos que tienen el juego en PS4 o Xbox One podrán mejorar a este nueva versión sin costo alguno. En el tráiler de arriba puedes ver algunas de las funciones que incluye el juego en PS5 y Series X.

Marvel’s Avengers – Revelación de Black Panther

Además de la actualización next-gen, Marvel’s Avengers también contará con la llegada de Black Panther bajo su propia expansión llamada War for Wakanda. Desafortunadamente, no se dio fecha concreta para su debut.

Life is Strange: True Colors – Tráiler de revelación

La siguiente gran entrega en la saga de Life is Strange llegará este mismo año. Conocida como Life is Strange: True Colors, esta nueva aventura nos pondrá en el papel de Alex Chen, quien tiene el poder de manipular y sentir las emociones de otras personas. Podrás disfrutar de este juego el próximo 10 de septiembre en PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC.

Project Athia – Nuevo gameplay y revelación de nombre oficial

Tras mucho tiempo de silencio, Square Enix finalmente reveló nuevos detalles sobre Project Athia, o deberíamos decir, Forspoken. Así es, este será el nombre oficial del juego que llegará a nuestras manos en 2022, exclusivamente para PS5 en consolas y PC.

