La presentación de The King of Fighter XV para el día de hoy ha sido cancelada

Originalmente, el día de hoy, 6 de enero, a las 8:00 PM (hora de la Ciudad de México, SNK iba a realizar anuncios relacionados con The King of Fighters XV y la tercera temporada de Samurai Shodown. Sin embargo, esta información ha sido pospuesta de manera indefinida.

De manera inesperada, la cuenta oficial de SNK Global en Twitter, publicó un mensaje en donde se menciona que los anuncios que los fans esperaban con ansias, no se llevarán a cabo el día de hoy, y por el momento se desconoce cuándo se compartirá la información. Esto fue lo que se comentó:

Today’s announcement of KOF XV and SAMURAI SHODOWN’s Season Pass 3 which was originally scheduled for (Jan. 6th) 6pm PST has been postponed.

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) January 6, 2021